ANO s námi nechce jednat, stěžují si sociální demokraté. Babiš se podle nich spojí s SPD a komunisty

„Včera pozdě v noci mi předseda hnutí ANO Andrej Babiš vzkázal, že nehodlá pokračovat v jednáních se současným vedením ČSSD,“ uvedl Milan Chovanec, který přitom se zástupci ANO nedávno hovořil. Nyní však podle něj bude Babiš čekat na sjezd ČSSD, z něhož by mělo vzejít nové vedení strany.

Úřadující šéf sociální demokracie míní, že se Andrej Babiš rozhodl spolupracovat s SPD a KSČM. „Ostatní demokratické politické strany ignoruje,“ míní.

Odmítl přitom, že by sjezd ČSSD přehodnotil podmínky, které si sociální demokraté zatím pro spolupráci s ANO kladli. Jde především o to, aby ve vládě nebyl trestně stíhaný člověk, jako je v současnosti premiér v demisi Andrej Babiš. ČSSD také chce, aby kvůli prošetření kauzy Čapí hnízdo ANO nekontrolovalo ministerstva financí, spravedlnosti a vnitra a aby nehrozil střet zájmů na ministerstvech zemědělství, průmyslu a životního prostředí kvůli podnikání holdingu Agrofert, který Babiš převedl do svěřenských fondů.

ANO má v dvousetčlenné Sněmovně 78 poslanců. V případě spolupráce v ČSSD by koalice měla 93 poslanců a musela by se opřít o podporu další strany. SPD má 22 poslanců, KSČM 15 a lidovci deset.