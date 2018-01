Politici říkají nepravdu asi v pětině případů. Nemusí to ale být vědomá lež, říká vedoucí projektu Demagog.cz

Když politik začne mluvit, většinou se v jeho projevu mísí jak těžko vyvratitelné hodnotící názory typu „my jsme lepší než opozice“ s faktickými výroky. Ty by měly být přesné, ale často nebývají. „Asi pětina výroků, které politik v průměru řekne, je nepravdivá nebo zavádějící,“ odhadl vedoucí projektu Demagog.cz Jan Tvrdoň.

Že to, co politik řekne, je nepravda, však zároveň neznamená, že to musí být vědomá lež – zkrátka to neodpovídá skutečnosti, není ale vždy jasné, proč. „Může si splést statistiku, může použít stará data. Nikdo z nás není chodící encyklopedie, takže chybu udělá,“ shrnul Jan Tvrdoň.

Ověřit vše, co zazní

Demagog.cz se zabývá tzv. fact checkingem neboli ověřováním fakt. Zpravidla kontroluje to, co zaznělo v politických debatách či rozhovorech s politiky v médiích. Demagog, kterého tvoří převážně dobrovolníci, pak ověřuje všechny faktické výroky, které zaznějí.

Samotné ověřování probíhá nejlépe s využitím primárních informací, na které se politici odkazují. Často může jít o zprávu v médiích, která potvrdí či vyvrátí, co politik v minulosti tvrdil. Jindy jde o data, která jsou dostupná u Českého statistického úřadu či Eurostatu. Když se objeví výrok odborný, obrací se Demagog i na experty z akademické sféry.

„Pracujeme se škálou čtyř hodnocení: Výrok je pravdivý, nepravdivý, zavádějící nebo neověřitelný. Když je nepravdivý, netvrdíme, že politik lhal. Na základě primárních zdrojů informací dokládáme, že v tomto případě se zmýlil, nebo že ten výrok není fakticky přesný,“ zdůraznil Jan Tvrdoň.

Nejvíce problémů je s emotivními tématy

Za problematická považuje především ta témata, která v konkrétní době vzbuzují velké emoce a veřejnost je považuje za zásadní. „Může to být migrace, může to být ukrajinská krize, mohou to být obecně otázky, které jsou spojeny s Evropskou unií,“ nastínil šéf projektu na ověřování výroků politiků.

Například u evropských témat se podle něj zavádějící či mylné výroky objevují i díky tomu, že fungování institucí je složité a obtížně pochopitelné.

Tvrdoň upozornil, že Demagog.cz částečně supluje práci médií. Inspirace pro vznik projektu přišla ze Spojených států, kde podobné instituce fungují při velkých mediálních domech – například Fact Checker při deníku Washington Post.

„Je tam lepší zázemí, zprávy ověřují lidé, kteří jsou seniorní novináři, dlouho pracují v médiích. My jsme odlišní už věkovou strukturou. Drtivou většinu lidí u nás tvoří stážisté-dobrovolníci, studenti vysokých škol, kteří to dělají ve volném čase a zadarmo,“ srovnal Jan Tvrdoň.

Díky tomu ovšem může projekt fungovat především z darů příznivců, které zveřejňuje na transparentním účtu. Jak ale jeho vedoucí podotkl, zároveň využívá i peněz z grantů, které ovšem jdou spíše na jiné účely, například různé akce, které mají povzbudit kritické myšlení.