Rath chce odškodné za eskorty k soudu. „Byl dehonestován před celým národem,“ říká advokát

Že by byl Rath „vlečen“ k soudu, jak původně zaznívalo, ale odmítla právní zástupkyně ministerstva spravedlnosti Alena Hladíková. „Pokud pan žalobce byl veden k soudu, tak nebyl vlečen, ale byl veden tak jako jiní obvinění,“ řekla Hladíková.

Obvodní soud konkrétně rozhoduje o nároku na 30 tisíc korun. Exhejtman bude muset svůj nárok dokazovat. „Domáháme náhrady nemajetkové újmy v symbolické výši tisíci korun za každý den, kdy byl takto před zraky médií veden k soudnímu jednání,“ dodal Nejdl, jak došli k částce třicet tisíc korun.

Kottovi chtějí zpět zabavený majetek. Chybí jim auto, televize i hodinky

Verdikt ve sporu o odškodné za eskortování k soudu by mohl padnout v březnu. Mezitím budou soudci Vrchního soudu v Praze posuzovat žádost někdejších spolupracovníků Davida Ratha manželů Petra a Kateřiny Kottových o vrácení věcí zabavených policií.

„Podali stížnost,“ potvrdila mluvčí soudu Simona Heranová. Podle ní navrhovali vyloučení určitých věcí ze zajištěného majetku.

Kottovi se žádostí už dříve neuspěli. Vrátit v minulosti chtěli například televizi, jedno ze zabavených aut, hodinky nebo některé obrazy. „Vadí nám, že auto musíme mít stále půjčené, že máme takovou starou televizi, sotva na ni vidíme. Pokud vám zabaví to, co vám zabaví, a k tomu vám zabaví i aku vrtačku, tak to už je skutečně na pováženou,“ uvedl již dříve Kott.

Policie jim však v minulosti obstavila také dům a další nemovitosti. Žalobce Petr Jirát navíc původně u soudu, před kterým stáli Kottovi a další lidé z kauzy kolem Davida Ratha, navrhoval jako jeden z trestů propadnutí majetku včetně domku v Rudné u Prahy. Soud ale takový trest v první instanci neuložil. „Já si nedovedu představit, jaký jiný trestný čin nebo zločin by měl být, aby tento trest nebyl uložen,“ uvedl tehdy Jirát.

Šest let s kauzou Rath

Kauza Rath trvá už šestý rok. Například téměř tři jednací dny vznášel vloni Rath námitku podjatosti vůči soudci. O stížnostech proti zajištění majetku, ale i o možné podjatosti soudce Roberta Pacovského rozhodne Vrchní soud v Praze patrně během února. Rathova stížnost na soudce však uvádí, že je potřeba ještě například vyslechnout svědky.

„My jsme upozorňovali, že ve spisovém materiálu není dostatek důkazů pro to, aby bylo možné tu námitku posoudit. Podle našeho názoru Krajský soud v Praze neobstaral potřebné důkazy, které by byly způsobilé umožnit rozhodnutí o námitce. Také nebyly provedeny výslechy svědků, které jsme navrhovali, nebyly obstarány ani listinné důkazy z probíhajících dalších civilních řízení. Je tedy možné, že vrchní soud se nyní zabývá opatřením těch důkazů,“ říká Nejdl.