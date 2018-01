Vnitro má podle vlády připravit přímou volbu starostů a hejtmanů. Omezení EET kabinet odmítl

Předkladatelé si od ústavní novely slibují mimo jiné větší odpovědnost přímo volených starostů a hejtmanů ke spravovanému majetku. Funkční období starostů a hejtmanů by bylo podle navrhované novely z ústavy čtyřleté a podrobnosti jejich volby by musel stanovit zákon.

Přímá volba starostů a hejtmanů je jednou z priorit hnutí SPD. Babiš s hnutím nyní vyjednává podmínky tolerance vlády, kterou bude na druhý pokus skládat poté, co podal demisi kabinetu a prezident ho pověřil jednáním o nové.

„Velice nás ale zklamalo provedení, neřeší důsledky, které jsou s tím spojené,“ uvedl ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) a jako příklad jmenoval vztah například hejtmana k ostatním institucím. Ministr vnitra Lubomír Metnar podle Pelikána připraví věcný záměr předpisu, který by návrh rozpracoval.

O předloze SPD rozhodnou zákonodárci. Vzhledem k tomu, že jde o změnu ústavy, byla by pro její schválení nutná třípětinová většina v obou parlamentních komorách.

Poslanci SPD návrh zdůvodňují také argumentem, že nepřímo volený starosta a hejtman nyní musí vykonávat mandát tak, aby se zavděčil členům zastupitelstva, kteří jej do funkce odhlasovali. Nemá proto podle nich dostatečně silný mandát pro kroky, které by místní obyvatelé sice uvítali, ale zastupitelstvo s nimi nesouhlasí.

Účinnost novely navrhli poslanci SPD k červenci. Ústavní změna by tak platila už pro podzimní komunální volby. Pokud by do té doby nebyly přijaty nutné novely mimo jiné volebních zákonů a zákonů o obcích a o hlavním městě, hrozily by námitky, že všichni starostové byli zvoleni v rozporu s ústavou, stojí v podkladech, podle kterého kabinet zaujal k ústavní novele neutrální postoj.

Předkladatelé poukazují i na odlišné stanovisko třetiny ústavních soudců, podle kterých představuje EET mimo jiné zatížení podnikatelů další starostí. Podle návrhu poslanců by proto evidenci tržeb podléhali pouze registrovaní plátci DPH, tedy takoví, jejichž obrat za předcházejících 12 měsíců přesáhl jeden milion korun, případně se k dani registrovali dobrovolně.

Vláda ale argumentuje například tím, že podnikatelé často obcházejí zmíněnou hranici obratu pro registraci tím, že vykazují nižší tržby. Uvádí také, že při navrhovaném obratu by se výjimka týkala většiny podnikatelů, EET by zcela ztratila efektivitu a působila by dokonce proti narovnání podnikatelského prostředí.

Vláda poukazuje i na to, že návrh zmiňuje pouze registrované plátce DPH, nikoli všechny. Odvolává se přitom na to, že plátcem se stává osoba, která překročí milionový obrat, a toto postavení nezávisí na tom, zda se přitom zaregistrovala.

Česko pošle do fondu pro Afriku 225 milionů

Vláda také rozhodla o poslání zhruba 225 milionů korun do fondu Evropské unie pro Afriku. Z fondu se platí projekty, které mají zabránit a pomáhat při migrační krizi. Český dar by měl pomáhat v Libyi. „Je to silný signál solidarity při řešení migrační otázky,“ řekl ministr vnitra Lubomír Metnar.

Svěřenský fond pro Afriku byl ustanoven v roce 2015 při summitu na Maltě, kde se kvůli migrační krizi setkali lídři evropských a afrických států. Ve fondu by mělo být v přepočtu skoro 46 miliard korun na řešení krizí v Africe a na podporu stability v oblasti. Česko už dříve přispělo do fondu přes 42 milionů korun.

Povinnou nejpřísnější prověrku kancléře vláda odmítla

Vláda naopak odmítla návrh, aby se mohl stát kancléřem prezidenta pouze člověk s prověrkou na nejvyšší stupeň utajení Přísně tajné. Podle kabinetu je nesystémový. O novele poslanců hnutí STAN, která reaguje na spory o chybějící prověrku kancléře Vratislava Mynáře, rozhodnou zákonodárci.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) po jednání vlády novinářům řekl, že návrh by se měl vztahovat i na další úředníky v podobném postavení, což by vedlo k netransparentnosti vzhledem k tomu, že prověrky jsou tajné. Odmítnutí žadatelé by neměli nárok soudit se.