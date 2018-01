Sněmovna nevydala Svobodu ani Růžičku ke stíhání. Pohřbila také odklad eReceptů

Více než po třech letech zaznělo z Poslanecké sněmovny „ne“ na žádost o vydání některého poslance k trestnímu stíhání – a to hned dvakrát. Imunita tak bude nejméně do konce současného mandátu chránit bývalého pražského primátora Bohuslava Svobody (ODS) a také dalšího komunálního politika Pavla Růžičku (ANO).

Exprimátora Svobodu v minulém volebním období sněmovna vydala, aby se policie a po ní soud mohly zabývat jeho rolí při prodloužení smlouvy s firmou Haguess na provozování Opencard. Dostal nepravomocně podmíněný dvouapůlroční trest za porušení pravidel hospodářské soutěže a povinnosti při správě cizího majetku.

„Rozhodování o tom, jestli vyhodím miliardu za to, že zruším z hodiny na hodinu opencard, nebo že se pokusím ji zachránit, je rozhodování těžké. Jsem přesvědčen, že jsme politicky rozhodli správně,“ míní Bohuslav Svoboda.

Kdyby ho sněmovna byla vydala, rozhodoval by o Svobodově vině odvolací soud. Kauza však nekončí, kromě Svobody se proti verdiktu z roku 2016 odvolal jeho někdejší náměstek Tomáš Hudeček, který poslancem není, a imunitu tedy nemá.

Podobně jako ve Svobodově případě dopadlo i hlasování o vydání Pavla Růžičky. Toho obžaloba viní z údajně nevýhodného prodeje obecního domu v Postoloprtech, kde je radním. Poslanci se před hlasováním přeli především o to, zda by měl být Růžička – omluvený kvůli nemoci – projednávání přítomen. Poslankyně Jana Černochová (ODS) kritizovala také ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), že na jednání sněmovny nebyl, i on byl omluven ze zdravotních příčin.

Již v úterý doporučil imunitní a mandátový výbor oba poslance ke stíhání nevydávat. Argumentoval zejména kriminalizací politických rozhodnutí. Člen výboru Marek Výborný (KDU-ČSL) mluvil o nepřípustné kriminalizaci komunálních politiků za politické rozhodování. Je podle něho výsledkem „protikorupční hysterie“ z minulých let.