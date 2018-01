Dolejš: Vznik Babišova kabinetu možná podpoříme, ale do vlády nechceme

Jednat se podle něj může týdny, ale i měsíce. „Věřím, že se něco podaří vyjednat. Předložíme stranickým orgánům, co jsme vyjednali, a ty nám řeknou ano, nebo ne. A jestli podpora vzniku vlády – protože o víc nejde, my nechceme do vlády – má mít tu či onu podobu,“ popsal Dolejš.

„Nemáme ambici pomáhat Andreji Babišovi, ale máme ambici realizovat volební výsledek a odblokovat situaci. Jednáme. Kdo odmítá jednat, tak ať řekne, co chce. Protože vyjednat se něco musí a bez jednání to nejde,“ řekl Jiří Dolejš.

Hlasy poslanců KSČM by ale na většinu nestačily. „Někde si hlasy Andrej Babiš shánět musí, ale my jsme řekli, že za určitých podmínek našich 15 hlasů může na tu hromádku přibýt. Ale zdůrazňuji – jedná se o vznik vlády, nikoliv o vládnutí,“ upozornil místopředseda KSČM.

„ANO svého vůdce přes palubu nehodí“

Kdo bude vládu podporovat, je podle něj především starostí Babiše. Zřejmě nejmenší problémy by měli komunisté s ČSSD. „Se sociální demokracií jsme měli určitý programový průnik, takže nepředpokládám, že by požadovala dramaticky něco, kde by to mohlo drhnout,“ míní Dolejš.

Společné body nacházejí i s SPD Tomia Okamury. „Pokud jde o SPD, tak v rovině hesel určitě máme pochopení, protože jako my chtějí zákon o obecném referendu, i oni vidí problém v nastavení exekučního práva. Je to ale strana, kterou lze snad zařadit mezi strany krajně pravicové s jistým šovinistickým či xenofobním zaměřením, v těchto věcech bychom si s nimi mohli těžko notovat,“ řekl Dolejš.