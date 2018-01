Mandát za mřížemi. Poslanci vydávají kolegy ochotněji než kdysi

O tom se přesvědčila dosud poslední nevydaná poslankyně Zuzana Kailová (ČSSD). Poté, co policisté neuspěli v roce 2014 se žádostí o její vydání kvůli kauze ústeckého vítání občánků, obvinili ji loni, když poslankyní přestala být. To by dříve nešlo. Například kauza Vikových „německých“ letáků skončila nadobro u ledu.

Myšlenka, že by se poslanecká imunita zúžila natolik, že by se některých trestných činů vůbec netýkala, od té doby ještě několikrát zazněla, ale dosud se neuchytila.

Na minulost policie nezapomíná

Případ exploslankyně – a zároveň bývalé náměstkyně ústeckého primátora – Kailové zároveň spadá do pomyslné kategorie žádostí, které jsou v poslední době nejčastější a souvisejí s působením dotyčného poslance v jiné funkci.

Kromě exministrů Kočárníka, Stráského či později Vlasty Parkanové žádala policie především o řadu bývalých komunálních či krajských politiků. Jejich vydávání je přitom dnes již docela běžné, odmítnutí se policisté – navzdory často vyhroceným diskusím – dočkají jen zřídka.

K politikům vydaným a obviněným kvůli své činnosti v „nižších patrech“ patří bývalý pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) stíhaný v souvislosti s Opencard, někdejší hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný (jako hejtman ČSSD, v době žádosti již nestr.) a jeho bývalý náměstek Jaroslav Borka (KSČM), kterých se týká kauza ROP Severozápad. Dále bývalý středočeský hejtman David Rath (jako hejtman ČSSD, později nestr.) či někdejší kolínský místostarosta Roman Pekárek (poslancem za ODS).

Právě Pekárek byl prvním poslancem, který byl v době, kdy vykonával mandát, odsouzen a také seděl ve vězení. Do sněmovny se dostal v roce 2012 jako náhradník za rebelující poslance ODS a již tehdy se nad ním houpal Damoklův meč nepravomocného rozsudku. Nakonec dostal u odvolacího soudu pět let „natvrdo“ za to, že jako místostarosta Kolína chtěl úplatek za výhodnější prodej městských pozemků. Počátkem roku 2013 pak nastoupil do vězení, poslancem však zůstal až do léta téhož roku, kdy se sněmovna rozpustila.

Za mřížemi v době svého poslancování pobývali také Miroslav Sládek a David Rath, v jejich případech však šlo o vazbu. Rath během svého pobytu ve vazbě dvakrát přijel do sněmovny, kde přednesl projevy.