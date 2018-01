Poslanci zamítli zrušení zákazu prodeje o svátcích. Neprošel ani návrh na zrušení EET

Nájemce bytu by se nově možná mohl přihlásit k trvalému pobytu jen se souhlasem vlastníka nemovitosti, v níž bydlí. Před dalším schvalováním normu projednají sněmovní výbory pro veřejnou správu a ústavně právní.

Návrh má podle někdejšího ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) zabránit případům, kdy si někdo proti vůli vlastníka do jeho domu nebo bytu přihlásí víc obyvatel, kteří se tam ale fakticky nezdržují. Tím vznikají vlastníkům i jiným nájemcům komplikace, například v případě exekucí. Souhlas by neměl být nutný v případě příbuzných, manželů a registrovaných partnerů.

S předlohou ale nesouhlasila menšinová vláda hnutí ANO. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán to zdůvodňoval tím, že návrh rozdrobí evidenci obyvatel a zkomplikuje tím komunikaci státu s občany. Může také ztížit přihlašování k trvalému pobytu, což by podle vlády mohlo vést k nežádoucímu zvýšení počtu občanů hlášených na adrese sídla ohlašovny.

Podle zákona o evidenci obyvatel je nyní vlastník o přihlášení písemně informován a v případě, že s přihlášením k trvalému pobytu nesouhlasí a užívací právo občana k objektu zaniklo, může podat návrh na zrušení údaje o místě trvalého pobytu občana.

Náhrada za ztrátu výdělku se zpřesní

Sněmovnou už v prvním kole prošla i novela zákoníku práce, která by měla zpřesnit pravidla pro výpočet náhrady za ztrátu výdělku. Normu ale asi poslanci spojí s podobným návrhem, který chystá ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová (za ANO) a kterou by sněmovna měla dostat do 27. února.

Novela má jednoznačně stanovit pravidlo, že „za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se považuje výdělek ve výši minimální mzdy, která platila v den zařazení poškozeného do evidence uchazečů o zaměstnání“. Opatření má zabránit odlišným výkladům pojišťoven. „Nemělo by docházet k situaci, aby u jedné skupiny poškozených uchazečů o zaměstnání docházelo při každém zvýšení minimální mzdy ke snížení poskytované náhrady,“ uvedla Němcová.

Zrušení zákazu prodeje o svátcích neprošlo

ODS ve sněmovně neuspěla s návrhem na zrušení daně z nabytí nemovitostí. Nesouhlasila s ním vláda, které vadil výpadek příjmů státního rozpočtu v objemu zhruba 11 miliard korun. Neprošlo ani zrušení zákazu prodeje ve vybraných státních svátcích. Proti návrhu bylo 102 poslanců hlavně z klubů ANO, ČSSD, KSČM a KDU-ČSL. Podpořilo je i několik poslanců Pirátů.