Europoslanec za ANO Ježek se odstřihl od hnutí. Vadí mu podpora Zemana

Ježek se podle svých slov nebrání diskusi se zástupci hnutí ohledně budoucnosti svého mandátu v Evropském parlamentu. Upozornil ale, že zákon hovoří jednoznačně. Podle něj mandát přísluší zvolenému europoslanci bez ohledu na to, zda zůstane členem strany, za kterou byl zvolen.

Postoje hnutí kritizuje i místopředseda europarlamentu Telička

Za podporu Zemanovi kritizoval hnutí ANO i místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička (nestraník zvolený za ANO). Do Evropského parlamentu byl za ANO zvolen, ale loni se s hnutím rovněž rozešel. Podle něj ANO popírá mnohé z toho, co stálo u jeho zrodu.

„Rozhodnutí ANO doporučit volit Zemana je, a říkám to nerad, gólem do vlastní brány, popřením mnohého, co zaznělo u zrodu hnutí, jakož i nezodpovědností z hlediska budoucnosti země. Veškerá zdůvodnění jsou neopodstatněná a neobstojí,“ napsal Telička na Twitteru.

Rozhodnuti ANO doporučit volit Zemana je, a říkám to nerad, gólem do vlastní brány, poprenim mnoheho, co zaznělo u zrodu hnuti,jakož i nezodpovednosti z hlediska budoucnosti zeme. Veškerá zdůvodnění jsou neopodstatnena a neobstojí. — Pavel Telička (@Telicka) January 23, 2018

ANO podporuje Zemana

Celostátní výbor hnutí ANO vyzval po svém pondělním jednání členy hnutí, voliče a sympatizanty, aby ve druhém kole prezidentských voleb dali hlas Miloši Zemanovi. Místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek označil nynější hlavu státu za zkušeného politika, s jehož postoji se hnutí ztotožňuje.