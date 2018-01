Komunisté po jednání s ANO ocenili, že zůstává ve hře referendum i zdanění církevních restitucí

Vzhledem ke stíhání Babiše ale sociální demokraté rovněž nechtějí, aby ANO kontrolovalo ministerstva financí, vnitra a spravedlnosti. Mají problém i s výrokem Babiše, že je v České republice možné si objednat trestní stíhání. „Každý soudný ministr spravedlnosti by se k tomu měl nějakým způsobem vyjádřit. To nemůže zůstat bez reakce,“ domnívá se Chvojka.

Předseda poslaneckého klubu Starostů a nezávislých Jan Farský považuje rozhodnutí ANO o Babišovi jako jediném kandidátovi na premiéra za nešťastné, protože bude formát druhého vyjednávání o vládě dost podobný prvnímu pokusu, na jehož konci Babišův kabinet nedostal důvěru. Česko na to podle Farského doplatí vnitrostátně, ale i navenek, protože potřebuje stabilní vládu.

Připomněl, že jednat s ANO o vládě jsou připraveni sociální demokraté či lidovci: „Zaznělo z mnoha stran, které by v pohodě daly s ANO většinu, že je jedinou překážkou trestně stíhaný premiér. Pokud na tom ANO trvá, tak říká, že je pro ně cennější chránit svého lídra, než že by nemuseli do vlády brát SPD nebo komunisty. Je to škoda.“