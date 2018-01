Pokorná Jermanová vymění členy výboru ROP, kteří odmítli vyjmout Čapí hnízdo z dotací

„K převolení výboru určitě dojde 29. ledna, protože to může schválit jenom zastupitelstvo. A je to tradiční a normální, vždycky kdo má koalici, má většinu ve Výboru regionální rady,“ prohlásila Pokorná Jermanová k plánovanému kroku.

Pravicová opozice na kraji tvrdí, že by se vyřazením projektu z evropských fondů přenesla kauza Čapí hnízdo z evropské úrovně na národní a české úřady by ji nemusely důsledně vyřešit. Hejtmanka oponovala, že bez vynětí Čapího hnízda by Česko muselo vracet peníze zpátky do Bruselu.

Skopeček: Hejtmanka si vyřizuje účty