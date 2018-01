Práce pro nadaci i cesta po Zlínsku. ČT strávila den s kandidátkami na budoucí první dámu

Kampaň před druhým kolem prezidentských voleb vstupuje do finále. Česká televize se podívala na to, jak tráví přípravy stávající první dáma Ivana Zemanová i případná adeptka na první dámu Eva Drahošová. Ivana Zemanová se zaměřuje na práci pro svou nadaci, prezidenta Miloše Zemana doprovází na všechny jeho rozhovory. A jinou kampaň už neplánuje. Manželka druhého z kandidátů se do kampaně svého muže zapojila naplno. Pondělí strávila ve Zlínském kraji, kde zavítala do továrny, domova důchodců, kostela i nemocnice.