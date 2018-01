Na dálnici z Hradce do Jaroměře cílí další rozklad. Předchozí leží na ministerstvu již půl roku

Ministerstvo zveřejnilo rozklad proti stavebnímu povolení, který podal majitel části pozemků u Jaroměře František Kučera. Stavební povolení je docela čerstvé, ministerstvo je – zatím nepravomocně – vydalo minulý týden. Autor rozkladu tvrdí, že právě přes jeho půdu má dálnice vést a vydané stavební povolení neodpovídá územnímu plánu. ŘSD prý chce dálnici postavit načerno a následně zlegalizovat žádostí o dodatečné stavební povolení.

Majitel pozemků v rozkladu tvrdí, že s ním nikdo nejednal. „Odvolatel navrhuje, aby odvolací orgán napadené rozhodnutí změnil tak, že žádost stavebníka (o stavební povolení) zamítne,“ stojí v textu.

Silničáři však odmítají, že by s majitelem některých pozemků potřebných pro stavbu dálnice nejednali. „Abychom mohli mít vydané stavební povolení, je třeba mít beze zbytku 100 procent pozemků. Prostě není možné, že by s někým nebylo jednáno, nebylo něco vyřízeno a my přitom měli stavební povolení,“ řekl MF Dnes mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Silničáři se přitom dočkali zastání i z neobvyklého místa. Předseda hnutí Děti Země Miroslav Patrik se od rozkladu proti úseku Smiřice–Jaroměř distancoval s tím, že se úředníci tímto úsekem pečlivě zabývali.

Jedním rozkladem proti D11 už se ministerstvo zabývá

Děti Země naopak samy podaly rozklad proti stavebnímu povolení pro úsek D11 blíže k Hradci Králové, stalo se tak ale již loni v létě. Hnutí v rozkladu napadlo všechna závazná stanoviska dotčených úřadů. Ministr o něm dosud nerozhodl, přestože – jak upozornil Miroslav Patrik již po podání rozkladu – na to měl ze zákona dva měsíce. Mluvčí ministerstva Tomáš Neřold později zdůvodnil zdržení tím, že je kolečko po úřadech administrativně náročné. Vyřízení rozkladu tak podle něj trvá spíše půl roku i celý rok.

Dálnice D11 zatím vede z Prahy do Hradce Králové, v budoucnu má pokračovat dále přes Trutnov a v bezprostřední blízkosti Krokonoš na hranice s Polskem. Výhledově by spolu s navazující polskou rychlostní silnicí S3 a dalšími dálnicemi měla vytvořit rychlé spojení například z Prahy do Vratislavi.

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) podepsal se svým polským protějškem Andrzejem Adamczykem memorandum, podle kterého by měla být dálnice D11 dostavěná na hranice co nejrychleji. Poláci chtějí mít příhraniční úsek své S3 hotový do roku 2023, podle Ťoka by mohla být dálnice na české straně hotová o dva až tři roky později. Podmínil to však tím, že zákonodárci přijmou zákony, které výrazně zjednoduší přípravu stavby.