V Chebu kvůli špatnému stavu uzavřou lávku. Nejprve ji opraví, pak ji zbourají

Ocelovou lávku v Chebu, sloužící jako nadchod nad kolejemi, nechá tamní radnice kvůli havarijnímu stavu uzavřít. Ke kontrole město přistoupilo po zřícení mostu pro pěší v pražské Troji. Lávka v Chebu by však měla být opravena a zprůchodněna do roku 2019, kdy ji nahradí zcela nový most pro pěší. Stavu lávek a mostů v Česku se bude v úterý od 20. hodiny věnovat i pořad 90´ČT24 s reakcemi odborníků na dotazy diváků.