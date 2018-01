Exředitele Homolky pustili z léčebny. Znalci řeknou, zda měl důvod k omluvám u soudu

Vladimír Dbalý byl v psychiatrické léčebně od konce loňského listopadu, pozorování jeho psychického stavu nařídil soud. Příkaz k propuštění vydala soudkyně poté, co znalci oznámili, že jsou se zkoumáním hotovi. Výslednou zprávu soud podle mluvčí Puci zatím nemá, měla by být hotová do konce ledna. Soudkyně poté rozhodne o dalším postupu.

Soud nařídil pozorování, protože se mu bývalý ředitel Nemocnice Na Homolce dlouhodobě omlouval z jednání kvůli psychickým problémům, zároveň však trval na své přítomnosti. Dbalý čelí dvěma obžalobám z korupce. Soud své usnesení o umístění do léčebny opřel o vyjádření znalců, ze kterého vyplývalo, že jinak nebylo možné učinit spolehlivé závěry o Dbalého duševním stavu. Na své umístění do léčebny si někdejší šéf Homolky stěžoval u vrchního soudu, ale neuspěl.

Sporné tendry i nákup gama nože

Vladimír Dbalý figuruje v kauzách nákupů gama nože a digitalizace chorobopisů a poradenských tendrů nemocnice. Při nákupech i výběru poradců podle obžaloby žádal úplatky. Dbalý vinu odmítá. Obžaloba se opírá mimo jiné o deníkové zápisky, které však bývalý ředitel nemocnice označuje za fikci. Hlavní líčení začalo již před dvěma lety, je však odročeno na neurčito. O dalším postupu rozhodne soudkyně, až bude mít v ruce zprávu psychiatrů.

Policie loni navrhla obžalovat tři lidi ještě v další větvi nemocničních kauz, která zahrnuje údajnou korupci například při dodávce pro pracoviště navigované chirurgie. Obviněného Dbalého se návrh netýká, státní zástupce totiž lékaře kvůli urychlení řízení vyloučil k samostatnému řízení právě s ohledem na Dbalého údajné zdravotní problémy.