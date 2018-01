Drahoš a Zeman mají podporu od umělců, sportovců a dalších osobností

Zdeněk Troška a Daniela Kolářová. Oba jsou výraznými tvářemi českého filmu, nicméně jejich názor na to, kdo by měl sedět na Pražském hradě, se liší. Herečka Daniela Kolářová by za prezidenta chtěla Jiřího Drahoše, protože podle ní vyznává evropského hodnoty. Režisér Zdeněk Troška naopak volí Miloše Zemana. Člověka, který podle něj nikomu nepoklonkuje a vždy říká svůj názor.