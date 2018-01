Ovocnáři dostanou kompenzace za loňské mrazy, měli by prokázat pojištění

Ztráty na tržbách ovocnáři odhadli u loňské sklizně na půl miliardy korun. Od státu by na kompenzacích mohli dostat až 208 milionů. Žádosti začalo ministerstvo přijímat tento týden.

„Největší škody byly na meruňkách a hruškách. My jsme přišli zhruba o 33 procent meruněk a u hrušek to bylo asi 76 procent,“ popisuje, co napáchaly loňské mrazy na jeho úrodě, ovocnář ve Slupi Martin Feranec.

Ovocné stromy vydrží i dlouhodobý mráz, květ však krátkodobě jen minus 3 stupně Celsia, malý plůdek pak maximálně 1 až 2 stupně pod nulou. A právě v této fázi loni mráz ovocné sady zasáhl.

Zatímco práci v sadu za ovocnáře nikdo neudělá, s výpočty to mají jednodušší. Ovocnářům stačí vyplnit tabulku, která je na stránkách ministerstva zemědělství. Ta sama provede výpočty a řekne, zda mají nárok na dotaci. „Pokud jsem nikde neudělal chybu, tak hrušky by u nás vyšly na 352 tisíc, u meruněk jsme na částce 448 tisíc,“ dodává Feranec.