Na D1 u Velkého Meziříčí končí omezení. Za prodlevu dostane stavební firma pokutu 50 milionů

Práce naplánované na minulý rok měly být před zimou dokončeny do 18. listopadu, což se nestalo. Končí až nyní.

Opravy dálnice mezi Velkým Meziříčím-východ a Lhotkou začaly loni zjara, modernizace celého úseku by měla být dokončena tento rok.

Před Vánoci upozornilo ŘSD na to, že zpožděná stavba ztěžuje zimní údržbu dálnice, která by kvůli tomu při hustého sněžení musela být uzavírána i na několik hodin. Taková situace díky mírnějšímu průběhu zimy nenastala. Dvě vážné dopravní nehody se ale v opravovaném úseku staly 21. prosince. Podle policie v obou případech řidiči vjeli na D1 do místa stavby, kam byl vjezd zakázaný.

Před Vánoci ještě v opravovaném úseku nebyly mimo jiné dokončeny čtyři dálniční mosty. Kvůli dodržení kvality stavebních prací probíhajících i za nízkých teplot mělo podle mluvčího ŘSD na stavbě poslední měsíce svůj dozor non-stop. „Abychom ohlídali technologii, materiály, postupy, normy,“ řekl.

Modernizace dálnice mezi Prahou a Brnem je skoro z poloviny hotová. Dokončeno je deset úseků z 21 s celkovou délkou 63 kilometrů. Příští rok budou pokračovat opravy na čtyřech úsecích a na dalších čtyřech plánuje ŘSD zahájení stavebních prací.