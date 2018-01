Možnost korespondenčního hlasování pro krajany v zahraničí. Nejdříve za rok

Při prvním kole prezidentských voleb přišlo v zahraničí k volebním urnám přes 12 tisíc českých občanů. Podle ministerstva zahraničí je to ale jen zlomek těch, kteří jsou během voleb mimo republiku. Odhady mluví až o půl milionu voličů. Ti by se výhledově mohli dočkat korespondenčního hlasování. Ale jistě to nebude už pro druhé kolo letošních prezidentkých voleb.

První takové volby by mohly proběhnout nejdříve za rok. Detaily návrhu by měli v pondělí řešit politici s odborníky na sněmovním semináři. „O možnost (takto volit) by musel buďto požádat daný občan sám osobně, nebo prostřednictvím ověřeného podpisu, a to i korespondenčně. A samozřejmě by to také šlo i s použitím datové schránky,“ vysvětlila Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), první místopředsedkyně strany.