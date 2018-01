ČSSD se nesmí skrývat před nepříjemnou debatou, upozornil Chovanec

Písemný pozdrav poslal i prezident Miloš Zeman. „Nejsem lhostejný. Se vší vážností říkám, že mě katastrofa sociální demokracie zasáhla. Jako bývalého předsedu, který tuto politickou stranu dovedl do Strakovy akademie,“ stálo v dopise, který zúčastněným přečetl bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek.

Chovanec v úvodním projevu řekl, že není členem platformy. „Slíbil jsem všem, do doby, dokud budu řídit sociální demokracii, budu debatovat se všemi, kteří to se stranou myslí dobře,“ zdůvodnil svoji přítomnost. Mluvil pak mimo jiné o příčinách neúspěchu strany ve volbách do Sněmovny, například „demisi – nedemisi“ Bohuslava Sobotky.

Debata na podobných fórech, případně svolání mimořádného ústředního výkonného výboru, je podle Chovance pro ČSSD prospěšnější, než vyřizování účtů na internetu. Uvedl, že doufá, že strana vyjde z únorového sjezdu sjednocená za většinovým názorovým proudem. Setkání opustil asi po dvou hodinách.