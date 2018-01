Vláda je zbavila vysokých úřednických postů. Bývalí odborní náměstci ministrů se odvolávají a zvažují žaloby

Státní službu má nyní na starosti náměstek ministra vnitra. Podle novely by místo něj mělo vzniknout Generální ředitelství státní služby, které by bylo jednou ze sekcí Úřadu vlády a spadalo pod premiéra. Vypracovávalo by návrh systemizace.

Šéfové úřadů a náměstci ministerstev by po vítězství ve výběrovém řízení byli nově jmenováni na pět let, nyní je to na neurčito. Po konkurzu by se místo obsadit nemuselo, mohlo by se vyhlásit další kolo výběru.

Náměstka pro státní službu může teď mlčenlivosti o služebních věcech zbavit vláda, u nového generálního ředitele by to měl být premiér. Mění se i pravidla a lhůty služebního hodnocení. Dosud je možné odvolat představené jen tehdy, pokud mají nevyhovující výsledky. Nově by to mohlo být i za dostačující výsledky.