Babiš popisuje systém jako žumpu, řežeme pod sebou větev, varuje ústavní právník Kysela

Ústavní právník Jan Kysela taková slova považuje za mimořádně nešťastná. V minulosti podobná vyjádření zpochybňující justiční systém zaznamenal například u Davida Ratha . „Politici, ať už aktivní nebo bývalí, úplně opomíjejí něco jako je loajalita k systému, k řádu, k režimu. Protože přece nejde jenom o ně, ale pokud součástí jejich obhajoby je popsat ten systém, ve kterém všichni žijeme, jako jednu velkou žumpu, tak těžko potom pěstovat v občanech důvěru v tu žumpu, těžko potom chtít po občanech, aby volili, když je to všechno jedna svoloč,“ uvedl Kysela.

Premiér v demisi Andrej Babiš v projevu před hlasováním sněmovny prohlásil, že v České republice je možné objednat si trestní stíhání a dostat někoho do vězení. Podle něj stojí za celou věcí mafie a opět zopakoval, že jde o vylhanou politickou kauzu, která má ovlivnit vznik nové vlády.

„U Andreje Babiše je to do určité míry dáno tím, že se vymezuje proti tomu pověstnému matrixu, ale připadá mi, že si prostě všichni řežeme větev, na které sedíme, a v povzdálí čeká už někdo, kdo je ochoten do té budovy toho režimu bouchnout podstatně více, podstatně více jí otřást, možná nahrazovat nějakou budovou jinou,“ pokračuje.