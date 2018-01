Zdraví jako téma kampaně: Oba kandidáti na prezidenta tvrdí, že jsou v dobré kondici

„Jsem trošičku unavený, protože se musím vašim divákům přiznat, že mně před dvěma dny řezali vnitřní stranu tváře. Byl to takový malý absces, tak snad už je to v pořádku. Ťukám na dřevo, ale pořád mě to ještě trošku bolí,“ uvedl Miloš Zeman ve čtvrtek na TV Barrandov.

Současný prezident dále uvedl, že trpí neuropatií, kvůli které se mu těžko chodí a nemůže dlouho stát. Při loňské návštěvě Číny mu pohyb usnadňovalo vozítko a s chůzí mu pomáhal doprovod. „Mám to už asi deset let, mohutně vrávorám, občas padám ze schodů. Nedá se to léčit, dá se to zastavit, což se snad podařilo,“ komentoval neuropatii.

Lékařské konzilium prezidenta před rokem informovalo, že se už neschází. Podle mluvčího Jiřího Ovčáčka i šéfa konzilia Martina Holcáta k tomu nebyl důvod. Zvolili místo toho konzultace s jednotlivými odborníky. Tým se přesto minulý týden sešel, aby o zdravotním stavu Miloše Zemana informoval veřejnost, dotazy novinářů ale nepřipustil.

„My se spolu vídáme, neříkám denně, ale jednou za čas, a mohu potvrdit, že pan prezident se cítí velmi dobře, myslím, že je ve velmi dobré kondici, jak fyzické, tak duševní,“ uvedl šéf prezidentova konzilia Martin Holcát.

Drahoš: Zdraví odpovídá mému věku

Zdraví bývalého předsedy Akademie věd Jiřího Drahoše se dostalo do zájmu novinářů až v posledních deseti měsících. Během kampaně ukazoval, že sportuje, a tvrdí, že jeho zdravotní stav odpovídá jeho věku 68 let. „Beru jenom prášky proti lehce zvýšenému krevnímu tlaku, jinak žádné další potíže nemám,“ říká ke svému zdraví.