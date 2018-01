Jednání o vládě nebudou lehká. Stíhaný premiér nevadí jen komunistům

„Trváme na podmínce, aby nikdo z členů vlády nebyl obviněn. Samozřejmě to ale neznamená, že se jedná o lidi, kteří jsou vinni a kteří mají být potrestáni, to s tím nesouvisí,“ řekla ČT místopředsedkyně poslaneckého klubu ČSSD Kateřina Valachová.

Se sociálními demokraty už ANO ve středu absolvovalo první debatu o možné spolupráci. Obě strany se dohodly, že budou dál diskutovat o programovém průniku. Trestní stíhání premiéra je ale pro ČSSD nepřekročitelný problém. ANO by podle sociálních demokratů navíc nemělo řídit ani ministerstvo financí.

Podle šéfa hnutí Tomia Okamury je SPD ve sněmovně připravené jednat s jakoukoliv politickou stranou, která bude podporovat jeho program. To ale znamená i jednání s ANO . „Bez 78 poslanců ANO, ať si o nich myslíme cokoliv, nelze prosadit náš program. Musíme jednat ještě se třetí stranou, jinak 101 hlasů dohromady nedáme,“ dodal.

SPD zatím čeká, jestli hnutí ANO podpoří jeho program a zda změní nominaci na premiéra. „Je to pro nás problém, teď bude záležet na hnutí ANO, jak se k tomuto faktu postaví a jak bude vyjednávat dál s politickými stranami,“ řekl předseda poslaneckého klubu Radim Fiala.

Podle občanských demokratů by měl druhý pokus na sestavení vlády dostat vítěz voleb až od nového prezidenta. Ten by pak měl jmenovat premiérem někoho, kdo nečelí policejnímu vyšetřování.

Babiš ale ve čtvrtek řekl, že chce, aby novou vládu jmenoval prezident Miloš Zeman, a to i v případě, že ve druhém kole voleb v souboji s Jiřím Drahošem neuspěje. S Piráty je podle šéfa ANO zbytečné jednat a ani TOP 09 a Starostové neuvažují o vládní spolupráci.

Vláda bez Babiše? Žádný plán B není

Vládu by měl Babiš rád sestavenou do konce února. Ještě ve středu připustil, že by premiérem být nemusel. O den později ale Radiožurnálu řekl, že vláda bez něj není jednou z variant. „Jenom jsem se vyjádřil, aby lidi neměli pocit, že celý život byl můj sen být premiérem,“ řekl po jednání sněmovního výboru pro evropské záležitosti.

Za svým předsedou navíc stojí i hnutí ANO. „Všemi preferovanou variantou v hnutí je druhý pokus pro Andreje Babiše. Tam není žádný plán B, který bychom v tuto chvíli řešili,“ zdůraznil místopředseda ANO Richard Brabec. Právě jeho jméno zní v případě premiérského postu místo Babiše nejčastěji.