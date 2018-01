Babišův výrok o objednaném stíhání? Jde o osobní zoufalství, hájila premiéra exministryně spravedlnosti

Válková to vnímá jako součást Babišovy rétoriky, kdy je přesvědčen, že se ničeho nedopustil. Projednávání případu si pak podle ní nedovede vysvětlit jinak než tak, že si to musel někdo objednat.

„Chápu ten výrok jako projev osobního zoufalství nad tím, že se dostal do situace, kdy ví, že nic neudělal. Myslí si to, je o tom přesvědčený a teď tam stojí jako na pranýři. A musí tu situaci nějakým způsobem prožít a přežít,“ uvedla v pořadu Interview ČT24.

Na dotaz moderátorky pořadu Zuzany Tvarůžkové, zda to nepodrývá právní stát v Česku, uvedla bývalá ministryně, že sama by takový výrok nepronesla. Na obhajobu Babiše dodala, že on není právník a „rozhodně to nepronesl s tímto záměrem a dovedu ho pochopit“.

S výrokem nesouhlasí policie ani státní zastupitelství

Babišova slova odmítla policie i státní zastupitelstvo. Policisté vždy postupují podle platných zákonů a jejich práci dozorují státní zástupci, zdůraznila mluvčí policejního prezidia Iveta Skupien.

Proti Babišovu výroku se ohradil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Nepodložená politická prohlášení o vyšetřování podle něj podrývají důvěryhodnost justice, která nemá možnost se bránit.