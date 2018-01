Náhle zavřený Libeňský most první den lidi překvapil, kritizují magistrát

„Mělo to být připravené asi trochu dopředu. A informovanost by také měla být lepší,“ reagoval v pátek jeden z překvapených lidí. „Čekala jsem u autobusáku a vůbec jsem nevěděla, že autobusy nepojedou,“ přidala se i další žena.

Přes most přitom až do uzavírky projelo denně několik tisíc aut a tramvají. I ty teď musí jinudy. Tramvaje 1 a 25 jedou z Vltavské odklonem přes Florenc a Křižíkovu na Palmovku. Linky 6 a 14 obslouží dolní část Holešovic. Částečně byly posíleny i vybrané autobusové linky.

Desítky lidí se v pátek obracely s dotazy také na radnice městských částí Prahy 7 a Prahy 8. A to jak telefonicky, tak i třeba e-mailem nebo přes sociální sítě. „Vysvětlujeme a informujeme, jak se dá. Příjemné to není a zcela lidem, kterým to zkomplikovalo třeba cestu do práce, rozumím. Mají docela pochopení,“ uvedl mluvčí radnice Prahy 7 Martin Vokuš s tím, že zatím lidem radnice zvládají odpovídat.

Bez rozsáhlejší rekonstrukce spojuje most z dílny architektů Pavla Janáka a Františka Mencla Holešovice a Libeň už 90 let .

Úplně zavřený zůstane Libeňský most minimálně tři týdny. Podle náměstka primátorky pro dopravu Petra Dolínka (ČSSD) to může být i déle. „Uděláme všechno pro to, aby byl co nejdříve obnoven alespoň částečný provoz ve smyslu dopravní obslužnosti veřejné dopravy,“ přislíbil Dolínek.

Dopravu komplikují i další uzavírky

Na facebookových stránkách Prahy 8 si už od čtvrtka lidé stěžují například na to, že kromě Libeňského mostu je ve směru od Palmovky uzavřena kvůli rekonstrukci také Zenklova ulice.

A v obchodní tah proměnila uzavřený most společnost Rekola, která v Praze provozuje sdílená elektrokola. Ta se rozhodla je nabízet zdarma pěším na obou stranách mostu pro jeho přejetí.

Nejen Pražané si také musí zvykat na uzavírku jižního vstupu do metra na lince C ve stanici Budějovická, kvůli havarijnímu stavu zastřešení veřejné pasáže mezi sídlem České spořitelny a obchodním domem DBK. Lidé mířící k poliklinice, radnici nebo obchodům tak musí vystoupit na opačnou stranu a místo obcházet. Omezení potrvá nejméně do dubna.