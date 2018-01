Jak zastavit africký mor? Měli bychom vybít 90 procent divočáků, tvrdí ministr Milek

Evropa by kvůli africkému moru prasat měla prudce snížit stavy divočáků, je přesvědčen ministr zemědělství Jiří Milek (za ANO). V Česku by podle ministra měly klesnout až o 90 procent, řekl na berlínském zemědělském a potravinářském veletrhu Grüne Woche. Na opatření v souvislosti s africkým morem prasat by letos Česko mohlo dát kolem 200 milionů korun.