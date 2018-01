Poslanci vydali Babiše a Faltýnka ke stíhání v kauze Čapí hnízdo

„Pokud má předseda hnutí ANO pravdu – já si to nemyslím – tak politickou odpovědnost za tento stav nesete už čtyři roky vy,“ obrátil se na Pelikána předseda poslaneckého klub ODS Zbyněk Stanjura. Předseda poslaneckého klub TOP 09 Miroslav Kalousek označil výrok za naprosto šokující. „To neřekl jen tak někdo u piva, ale šéf exekutivy. Předseda vlády členské země EU oznámil všem spojencům, že v České republice je možné objednat si trestní řízení, popřel rovnost před zákonem,“ konstatoval. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) podle něj „zbaběle mlčel“, když ho poslanci žádali o vysvětlení. „Každý, komu záleží na rovnosti občanů před zákonem, by tuto otázku měl ministrovi spravedlnosti každý den klást,“ řekl s tím, že TOP 09 bude vysvětlení žádat při interpelacích. „Je to naprosto skandální, premiér a ministr spravedlnosti by to měli jednoznačně vysvětlit,“ přidal se Marek Výborný (KDU-ČSL).

Také Starosty a nezávislé výrok pobouřil. Pokud ho Babiš myslí vážně, měl by Pelikána odvolat, konstatoval šéf STAN Petr Gazdík. Podle šéfa poslanců STAN Jana Farského vypadá obhajoba Babiše a Faltýnka tak, že kritizují orgány činné v trestním řízení. „Nemohou to řešit tím, že rozmetají právní stát, to není možné,“ varoval Farský. Podle STAN se mají poslanci hájit před nezávislým soudem a případ nemá politický podtext. Policie: Výrok ohrožuje důvěru v naši práci a nezávislost Babišova slova odmítla také policie. Policisté vždy postupují podle platných zákonů a jejich práci dozorují státní zástupci, uvedla mluvčí policejního prezidia Iveta Skupien. Policie se běžně k politickým výrokům nevyjadřuje. „Nicméně v tomto případě je naší povinností zareagovat, neboť takový výrok ohrožuje důvěru veřejnosti v práci a nezávislost Policie ČR a dalších orgánů činných v trestním řízení. Odmítáme, že by si v České republice bylo možné objednat trestní stíhání na zakázku,“ uvedla mluvčí.