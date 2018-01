Okamura věří, že SPD a ANO najdou programové kompromisy. Podle Brabce bylo jednání věcné

Poté, co Babišova vláda neuspěla ve sněmovně se žádostí o důvěru a příští týden přijme prezident Zeman její demisi, se už rozběhla vyjednávání o druhém pokusu. Ve čtvrtek se sešli zástupci vítězného hnutí ANO s představiteli SPD. Předseda hnutí Tomio Okamura po schůzce uvedl, že mezi nimi lze nalézt programové kompromisy a že by ANO mohlo prosazovat politické priority SPD. Okamurovo hnutí prý se zástupci ANO nejednalo o tom, jestli vstoupí do vlády nebo případně nový kabinet podpoří. Vicepremiér Richard Brabec (ANO) označil jednání s SPD o programech za věcné. Podle něj by byla ideálem menšinová vláda, kterou by další strany tolerovaly.