Prezidentská kampaň finišuje: Drahoš diskutoval v Plzni, Zeman se v Lánech chystal na duely

„Po celých pět let svého prvního mandátu pravidelně navštěvoval jednotlivé kraje. To znamená, že pan prezident má v tomto odpracováno, proto se teď soustředíme na ony názorové duely s Jiřím Drahošem,“ řekl Ovčáček.

To Miloš Zeman trávil čtvrteční den na zámku v Lánech. Podle jeho mluvčího Jiřího Ovčáčka platí, že setkání s veřejností už před druhým kolem voleb neplánuje a chce se soustředit na televizní debaty.

Sušice, Klatovy, Horšovský Týn – Jiří Drahoš vyjel do Plzeňského kraje a odpovídal na dotazy občanů. Po návštěvách domova seniorů, nemocnice nebo továrny vpodvečer diskutoval s obyvateli Plzně.

„Voláte správně do Euro - Agency, to je v pořádku, ale tohle je vlastně jako aktivita přímo našeho majitele, pana Schöna, a ten bohužel je mimo republiku,“ komentoval inzeráty spolupracovník společnosti.

Tým Jiřího Drahoše chce zase v kampani využít nabídky Michala Horáčka. Domlouvá s ním dvě společné cesty do krajů a úpravu reklamních ploch. „Od pana Horáčka jsme dostali 24 bigboardů. Ty bigboardy samozřejmě využijeme. Nebudeme je přelepovat, ale do soboty by se na všech těchto bigboardech měla objevit nálepka s nápisem Volím Jiřího Drahoše,“ uvedla mluvčí Jiřího Drahoše Kateřina Procházková.