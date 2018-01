Pacientky s rakovinou v roli modelek ukazují, že s nemocí lze bojovat

Akci pro bývalé i současné pacientky zorganizovala primářka Onkologické kliniky 1. LF UK Jitka Abrahámová. „S touto chorobou je potřeba žít s odvahou, protože každým odžitým dnem je naděje na další pokroky v léčbě. Ty pokroky jsou každodenní,“ upozorňuje primářka.

Některé pacientky vyšly na této přehlídce poprvé z anonymity. Přestože nemoc dosud tajily, nyní chtěly dokázat, že má smysl přijít k lékaři včas a bojovat. Pacientky přišli na akci podpořit i jejich lékaři. Přehlídky se zúčastnila také herečka Hana Maciuchová. Výtěžek z akce půjde onkologickým pacientům.

„Já jsem si myslela, že umřu, protože mi na to umřela maminka. A ono to tak v podstatě vůbec není. Vidíte, že vypadáme nějak, začlenily jsme se, chodíme do práce a řekla bych, že nás to posílilo,“ řekla jedna z pacientek a manekýnek přehlídky Lucie Svěráková.

Pětileté přežití s karcinomem prsu je dnes v Česku až u 90 procent pacientů. V úspěšnosti léčby je tak na čtvrtém místě. Pořád jsou ale zhruba 2000 pacientů, kteří zemřou. Proto je podle lékařky Abrahámové nejdůležitější prevence.