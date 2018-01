Odměna za zastřeleného divočáka na Zlínsku vzroste na 8000 korun

Africký mor prasat není nebezpečný pro člověka, kromě divočáků však zabíjí domácí prasata. První případ choroby v Česku potvrdili veterináři u dvou divokých uhynulých zvířat nalezených loni v červnu na okraji Zlína. V případě, že by se nemoc dostala do chovu, musí se vybít.

V rámci projednávání technické novely lékového zákona se poslanci zabývali také elektronickými recepty. Jaroslav Dvořák z SPD podal pozměňovací návrh, podle něhož by se zrušila povinnost lékařů je vypisovat. O podobě novely by se mohlo hlasovat příští týden.

Dvořák chce, aby se lékaři mohli sami rozhodnout, zda předepíšou recept v papírové, nebo v elektronické podobě. Tento stav platil do konce loňského roku. Elektronický recept je povinný od ledna. Poslanec SPD tvrdí, že lékař ani pacient nemusí mít vždy možnost elektronickou formu receptu použít. Někteří starší lékaři raději volí kvůli novince ukončení praxe, napsal v důvodové zprávě.

Zdravotnický výbor už dříve podpořilúpravu, podle níž by lékaři letos nebyli za porušení povinnosti předepsat recept elektronicky postihováni. Pozměňovací návrh také předpokládá, že pokud by lékový ústav do doby účinnosti novely zahájil s některým lékařem přestupkové řízení, bylo by ze zákona zastaveno. Současný zákon stanovuje sankci až dva miliony korun.

Kabinet před Vánoci nepodpořil návrhy ODS a Senátu na pětiletý, respektive dvouletý odklad povinnosti předepisovat recepty elektronicky. Sněmovna by se měla těmito předlohami zabývat ve středu.