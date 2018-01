Česko zasype sníh, podle meteorologů počasí připomene bouři Kyrill

Velmi silně foukat začne ve čtvrtek odpoledne. Na jihu republiky může vítr dosáhnout rychlosti až 90 kilometrů za hodinu, na horách až 125 km/h. V noci na pátek bude slábnout.

Podle meteorologů čtvrteční situace do jisté míry připomene to, kdy do Česka před 11 lety v lednu dorazil Kyrill. Tentokrát nese tlaková níže označení Friederike, do Česka dorazí přes Německo a Polsko.

Na cesty zimní výbavu, teplé oblečení a zásobu nápojů

Kvůli velmi silnému větru a hustému sněžení se ve čtvrtek odpoledne a večer očekávají na horách na severu závěje. Lidé proto mají v případě jízdy počítat se zpožděním, pamatovat by měli na zimní výbavu, teplé oblečení a alespoň minimální zásobu nápojů a občerstvení.

Možné jsou také komplikace se zásobováním a zdravotnickými službami, vyloučit se nedají ani výpadky elektrického proudu.