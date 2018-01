Vláda změnila jednací řád. Kritiku Babiš označil za bublinu

Novelu po jejím předložení do připomínkového řízení kritizovaly některé politické strany. Piráti a Starostové upozorňovali zejména na zvažované zrušení záznamu o tom, jak o návrzích hlasovali jednotliví ministři. Ustanovení, které by podle kritiků znemožnilo určit osoby odpovědné za kroky vlády, z konečného návrhu zmizelo.

Podle ministerstva měla úprava, kdy po postupném jednání náměstků a ministrů má rozpor vyřešit schůzka ministrů s premiérem, zefektivnit jednání vlády a předejít situacím, kdy jde materiál na jednání kabinetu s rozpory. „Nakonec jsme tam ani nedali, že premiér řeší nějaké rozpory,“ konstatoval Babiš.

Ambicí změn má být to, aby zejména nelegislativní materiály procházely připomínkovým řízením jen na úřadech, kterých se nějak týkají. „Účelem není zakázat se vyjádřit, ale spíš připomínkové řízení učinit více pružným,“ uváděl návrh. Omezit by se také mělo množství materiálů, o kterých se vláda neusnáší a projednává je pro informaci.

Zrušit se má také povinnost zařazovat do materiálů tiskovou zprávu. Pelikánův úřad ji označuje za nadbytečnou. Mezi vypracováním tiskové zprávy a schválením materiálu uplynou často i víc než dva měsíce, takže tisková zpráva je často neaktuální či matoucí, protože materiály doznají podstatných změn, tvrdí resort. Nová úprava také preferuje elektronickou distribuci materiálů proti listinné.

„Místo abychom dlužníkům posílali dávky, budou státu posílat daně,“ slibuje si od novely Pelikán

Menšinový kabinet na svém středečním zasedání podpořil například i návrh ministerstva spravedlnosti na změny insolvenčního zákona. Institut oddlužení má být podle něj přístupný širšímu okruhu dlužníků.

Změny v insolvenčním zákoně vláda doporučila poslancům schválit - prioritu ministra spravedlnosti minulá sněmovna nestihla odsouhlasit. Předložil ji proto znovu. Norma má zmírnit podmínky oddlužení.

„Lidi, kteří jsou motivováni a chtějí, tak se budou moci vrátit do normální ekonomiky a místo toho, abychom jim my posílali dávky, tak oni budou státu posílat daně,“ uvedl ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO).

„Není to žádná dluhová amnestie, je to nabídka, aby člověk sedm let platil všechno, co vydělá a odevzdal všechen svůj majetek svým věřitelům. Pak se mu smaže zbytek dluhů, které po sedmi letech zůstanou,“ vysvětlil Pelikán.

Dostalo se i na evropskou agendu - konkrétně k už schválenému nutnému snižování emisních limitů. Polsko proti tomu podalo žalobu, a české ministerstvo průmyslu a obchodu se k ní chtělo připojit - většinově rozhodnutí ale zní proti.

„My jsme navíc přesvědčeni, že žaloba nemá příliš nadějí na úspěch ani z toho vládního pohledu,“ uvedl ministr životního prostředí v demisi Richard Brabec.