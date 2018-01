Znalec, který zkreslil posudek ve prospěch Romana Janouška, dostal podmínku

Tam už na něj čekal muž, jehož identitu někdejší znalec dodnes tají. A nabídl mu, jestli by se nechtěl podívat na nehodu lobbisty Janouška. „Já jsem to s nadšením přijal,“ vypráví Doleček.

Prvoinstanční soud sice dříve uvedl, že Doleček zřejmě získal i „jiné materiální výhody“, ale to se neprokázalo. Doleček po aktuálním jednání soudu uvedl, že peněžitý trest nezaplatí a chce podat dovolání. To však nemá odkladný účinek. Pokud by však sumu nezaplatil, hrozilo by mu, že bude muset na čtyři měsíce do vězení.

Hlavní spor: Srazil Janoušek ženu úmyslně?

„Pan Doleček je dlouholetý a velmi zkušený znalec, a proto věděl, že jeho posudek bude sloužit jako jeden z důležitých důkazů. Při vědomí toho do svého posudku zapracoval údaje, které nevycházely z objektivních zjištění,“ řekl předseda odvolacího senátu Petr Beneš.

Proti Dolečkovi svědčily posudky rozhodné i pro nehodu lobbisty Janouška. Expertízy z oboru dopravy byly pro lobbistův případ stěžejní. Připomeňme, že Janoušek na jaře 2012 svým silným vozem srazil ženu vietnamského původu poté, co se ho snažila zastavit, aby s ním vyřešila předchozí menší nehodu jejich aut. Janoušek se ale podle soudu snažil od nehody ujet a přitom ženu srazil a těžce zranil.