Nevinná. Vrchní soud zprostil obžaloby bývalou předsedkyni ERÚ Alenu Vitáskovou

Vrchní soud zprostil obžaloby bývalou předsedkyni ERÚ Alenu Vitáskovou v kauze solárních elektráren. Podle soudu se neprokázalo, že se stal skutek, za který byla stíhána. Odvolací soud zároveň snížil tresty majitelům obou elektráren Saša-sun a Zdeněk-sun, bratrům Zdeňkovi a Alexandrovi Zemkovi ze 7,5 let na šest let a devět měsíců. O 1,5 roku na sedm let soud snížil trest také bývalé vedoucí odboru licencí ERÚ Michaele Schneidrové.