Babišův kabinet podává demisi. Hrad s jejím přijetím otálí

Na cestu @strakovka - Hrad se chce premiér vydat v řádu dnů. — Bára Peterová (@BaraPeterova) January 17, 2018 „Projednali jsme demisi. Vláda odsouhlasila demisi a požádám o termín u pana prezidenta, abych mu ji předal osobně,“ informoval po časném ranním zasedání vlády ministerský předseda. Hrad ústy mluvčího Jiřího Ovčáčka původně sdělil, že prezident přijme demisi vlády do konce pracovního týdne, a vicepremiér Richard Brabec předpokládal, že se ústavní činitelé potkají během středy či čtvrtka. To ale během odpoledne tiskový mluvčí dementoval: „Termín není zatím stanoven, a neplatí tak původní předpoklad do konce týdne.“ Podle Ovčáčka se nepodařilo najít v Zemanově programu volný čas. Zeman se podle něj v Lánech chystá na názorové duely s protikandidátem v prezidentských volbách Jiřím Drahošem.

Očekává se, že Miloš Zeman šéfa hnutí ANO znovu pověří skládáním nového kabinetu, již v minulosti se veřejně zavázal, že Babiš získá větší časovou dotaci, aby mohl vládní formaci sestavit. Zároveň ale hlava státu žádá, aby na rozdíl od prvního pokusu předložil lídr ANO před jmenováním premiérem jistinu minimálních 101 poslaneckých hlasů. „Stojedničková podmínka vyzněla jako překvapení,“ dodává v této souvislosti politolog Petr Jüptner. „Musíme si ale uvědomit, že prezident má velkou odpovědnost za sestavení vlády a pokud by dal Andreji Babišovi bianco šek pro druhé kolo s tím rizikem, že by k němu Andrej Babiš přistoupil stejně jako ke kolu prvnímu, utrpěla by autorita prezidenta.“ Babiš vládní styl nehodlá měnit ani v demisi Současná Babišova vláda zůstane u moci v demisi, a přestože sněmovní strany už po úterním jednání premiéra vyzývaly k tomu, aby exekutivu omezil jen na nejnutnější kroky, Babiš to podle svých slov nemá v plánu. „Nevím, co jsou nezbytné kroky. Vládnutí bude vypadat stejně, jako vládneme od 13. prosince,“ řekl v úterních Událostech.

Profil Zeman a 101 hlasů? Požadavek nepřichází poprvé Podpisy většiny poslanců vyžadoval Zeman před čtyřmi lety i po Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD), který tehdy sestavoval vládu. Podpisy 101 poslanců, a dokonce notářsky ověřených, vyžadoval i v roce 2013 po tehdejší koalici ODS, TOP 09 a LIDEM, která chtěla vytvořit kabinet po demisi premiéra Petra Nečase (ODS). Koalice Zemanovi podpisy nabídla, prezident ale přesto sestavil vládu v čele s Jiřím Rusnokem. Jeho úřednický kabinet poté nezískal důvěru sněmovny a situace skončila předčasnými volbami.