Sněmovna odsunula rozhodnutí o vydání Babiše a Faltýnka na pátek

O vydání špiček hnutí ANO k trestnímu stíhání kvůli podezření ze zneužití evropských dotací na farmu Čapí hnízdo rozhodoval mandátový a imunitní výbor v úterý – a dokonce se kvůli jeho jednání odložila schůze, na níž Babišova menšinová vláda žádala o důvěru. Pro zbavení imunity se nakonec vyslovilo jedenáct z devatenácti členů výboru. Osm zástupců ANO se zdrželo.

Piráti a strany pravého středu se následně na sněmovní schůzi neúspěšně snažili předřadit jednání o Babišově a Faltýnkově vydání před hlasování o důvěře vládě; spřízněné ANO, KSČM a SPD s podporou sociálních demokratů ale upřednostnily rozhodování o budoucnosti kabinetu, a na hlasování o vydání by se tak mělo dostat teprve na nynější schůzi.

Protože ale policejní žádost o Babišovo a Faltýnkovo vydání v návrhu programu nefigurovala, poslanci ji museli zařadit dodatečně. A zde se opět strany střetly.

Nejsilnější sněmovní klub ANO chtěl o vydání rozhodovat až příští týden; SPD Tomia Okamury tento pátek, protože za důležitější považuje jednání o chystané evropské reformě azylového systému. A neprůrazně se k vydání dvou hlavních tváří ANO staví i komunisté. „Jestli bude vydání schváleno ve středu, ve čtvrtek nebo v pátek přece není podstatné,“ sdělil v úterý šéf KSČM Vojtěch Filip.

Rozhodnout má pátek

Piráti, ČSSD a strany pravého středu naopak hodlali o vydání hlasovat co nejdříve a ideálně ho zařadit jako první bod nové schůze. ANO s SPD a KSČM ovšem ve sněmovně drží většinu 115 hlasů - a bod, který má Babišovu a Faltýnkovu imunitu projednat, nakonec sněmovna ukotvila na pátek coby první téma k jednání.

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek podotkl, že vzhledem k očekávanému čtvrtečnímu jednání zástupců ANO a SPD o vládě by mohli představitelé Okamurova hnutí čelit podezření, že budou celý den licitovat o tom, aby sněmovna Babiše a Faltýnka nevydala.

Faltýnek označil takové domněnky za bláboly a nesmysly. Uvedl, že Babiš i on chtějí být vydáni, budou pro to aktivně hlasovat a ve sněmovně není kromě ANO klub, který by byl proti. Podle předsedy poslanců SPD Radima Fialy vnesl Kalousek do příběhu jen detektivní zápletku.

Místo vydávání jednání o migraci

Jednání o vydání nakonec nahradila diskuse o reformě evropského azylového systému, kterou iniciovala SPD Tomia Okamury. Vláda podle premiéra Andreje Babiše udělá vše pro to, aby Česko se svým odmítavým postojem nebylo v této věci v radě ministrů EU přehlasováno, jako se tomu stalo v případě kvót před dvěma lety. „Máme na to plán, ale nechci říkat, koho jak oslovíme. Cíl je jasný - zamezit tomu, aby se stalo to, co se už jednou stalo,“ uvedl.