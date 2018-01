Babiš začne hledat podporu pro druhou vládu. Nevyloučil, že by se mohl vzdát premiérského postu

„Tentokrát bude muset Babiš postupovat úplně jinak. Ale je dobře, že máme první pokus za sebou. Málokdo si dnes přeje předčasné volby a všechny strany teď budou více ochotné k ústupkům. Pokud se nepovede ani druhý pokus, bude tu ještě třetí. A to už budou mít strany takzvaně nůž na krku.“

„Pro nás není důležité mít za každou cenu nějaká ministerská místa pro Okamuru nebo pro (Radima) Fialu, pro nás je důležitý program,“ říká předseda SPD Tomio Okamura.

Spolupráce s ODS, nebo návrat k ČSSD a lidovcům

Největší zájem má premiér Babiš podle svých dřívějších vyjádření o občanské demokraty a jejich 25 hlasů, díky kterým by mohl utvořit většinovou vládu o síle 103 hlasů. „Bude záležet na tom, kdo ta jednání povede a jaký to bude formát vlády, jestli ta vláda bude koaliční, nebo jednobarevná. Jednobarevný kabinet hnutí ANO jednoznačně nepodpoříme,“ uvedl šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

Druhou variantou vládní spolupráce je podle hnutí ANO obnovení původní koalice s ČSSD a lidovci, která by také dala dohromady 103 hlasů. Postoj sociálních demokratů bude jasný v druhé polovině února, až si strana zvolí nové vedení. „Na sjezdu by se měla projednat strategie sociální demokracie pro případné vyjednávání o vládě nebo umožnění nějaké vlády,“ uvedl úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec.

Obě strany však vidí zásadní překážku ve stíhání premiéra. „Jednoznačně bychom odmítli vstoupit nebo podporovat vládu, ve které by byl kdokoliv jiný, kdo by byl takto obviněn, a to se může týkat kohokoliv,“ prohlásil předseda lidovců Pavel Bělobrádek. Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek čelí stíhání kvůli kauze Čapí hnízdo.

Babiš trvá na tom, že Čapí hnízdo je jen záminka

V rozhovoru pro Události ČT však Babiš přímo nevyloučil možnost, že by se v budoucím kabinetu mohl vzdát premiérského postu. „Samozřejmě to záleží na hnutí, na předsednictvu, na výboru a uvidíme, jak se budou vyvíjet jednotlivá vyjednávání,“ prohlásil.