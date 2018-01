Dvě debaty, nebo čtyři? Zeman se chystá do televize čtyřikrát. Dvakrát tam bude sám, vzkázal Drahoš

Nakolik to byla přímo debata, co o výsledku rozhodlo, není zcela jasné ani v Německu. Předvolebními průzkumy ale duel mezi Martinem Schulzem a Angelou Merkelovou nijak nezamíchal. Tváří v tvář se střetli tři týdny před volbami, a to před čtyřmi moderátory ze čtyř televizí. Podle diváků byla kancléřka přesvědčivější asi o 13 procent. Zhruba tolik dělal rozdíl v preferencích obou stran a o tolik také Merkelová ve volbách zvítězila.

Ve Francii loni na jaře odvysílali vůbec první velkou prezidentskou debatu před prvním kolem voleb. Pak už se ale voliči, dvojice moderátorů a hlavně dvojice kandidátů soustředila na tradiční duel čtyři dny před finále. Marine Le Penová v něm propadla, průzkumy zvrátit nedokázala a zvítězil Emmanuel Macron.