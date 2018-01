Češi si připomněli oběť Jana Palacha z roku 1969. Upálil se, aby vyburcoval národ

video Události: Od Palachova burcování uplynulo devětačtyřicet let

Palachův odkaz si lidé připomněli rovněž v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. Podle předsedy studentské rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Martina Lundáka, který se setkání zúčastnil, se dnešní studenti narodili až po pádu bývalého režimu a nemusí se bát říkat své názory nahlas.

Podle něj si však kvůli tomu mladí neuvědomují, že je potřeba za svobodu bojovat. „Jak jsme daleko od tehdejšího pověstného klidu na práci?“ ptá se Lundák. Podle dalšího člena studentské rady Jiřího Pilipa by se lidé měli snažit naplňovat Palachovo heslo „bojovat proti zlu, na které stačíme“.

Před apatií ve společnosti varovali také zástupci Univerzity Karlovy a Vysoké školy ekonomické. „Odkaz Jana Palacha nesmí zůstat zapomenut a musí nám připomínat to, že demokracie a svoboda nejsou samozřejmé a je třeba je hájit, je třeba za ně bojovat. Někteří z nás za ně přinesli oběť nejvyšší,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Na Palachův pomník, který má vzniknout v jeho rodném domě ve Všetatech, se ale stále čeká, otevřít by se měl až v srpnu 2019. „Součástí památníku bude zahrada, kde mohou návštěvníci odpočívat a přemýšlet o tom, co Palach znamená pro naši společnost,“ plánuje ředitel Historického muzea Národního muzea Marek Junek. Samotný památník má být vsazen do zdi domu, uvnitř budovy má vzniknout muzeum, které připomene Jana Palacha i jeho rodinu.

Palacha se režim bál i po jeho smrti

Už den po Palachově smrti vyšly do ulic tisíce lidí. Jeho pohřbu 25. ledna 1969 se pak zúčastnily v ulicích Prahy desítky tisíc lidí. Rakev byla vystavena na nádvoří Univerzity Karlovy, poté ji mohutný zástup doprovázel přes Staroměstské náměstí k Filozofické fakultě, odkud byla převezena na Olšanské hřbitovy. O měsíc později se k Palachovi s obdobným apelem přidal i student Jan Zajíc, který se upálil 25. února.