Ministerstvo financí trvá na vynětí Čapího hnízda z dotací EU. I přes nesouhlas středočeského ROPu

přehrát video Události ČT: Ministerstvo financí trvá na vynětí Čapího hnízda z dotací EU Zdroj: ČT24

Ministerstvo financí velmi pravděpodobně rozhodne o vyjmutí Čapího hnízda z evropského financování. Podle úřadu je to z hlediska rozpočtu nejlepší řešení. „S největší pravděpodobností – troufnu si říct téměř stoprocentní – se budeme klonit k tomu, aby se vyňal projekt Čapí hnízdo z projektů financovaných Evropskou unií. Tím bychom uchránili fiskální zájmy České republiky,“ uvedla pro Českou televizi ministryně financí Alena Schillerová. A to i přes nesouhlas výboru regionální rady Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy, který v úterý neschválil vynětí farmy Čapí hnízdo z evropského financování. Jen pro vysvětlení. ROP Střední Čechy je úřad, který před deseti lety dotaci projektu přidělil. Výbor Regionální rady je pak složen z krajských zastupitelů – čili politiků. Ze čtrnácti přítomných zastupitelů bylo šest proti, šest pro a dva se zdrželi hlasování. Orgán, v němž má většinu středočeská opozice za TOP 09, STAN a ODS, tak nevyhověl doporučení ministerstva financí i Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Kvůli padesátimilionové dotaci pro rekreační a konferenční areál Čapí hnízdo obvinila policie premiéra Andreje Babiše (ANO) a prvního místopředsedu ANO Jaroslava Faltýnka. Oba v úterý požádali o vydání k trestnímu stíhání, což vzápětí mandátový a imunitní výbor poslanecké sněmovny odhlasoval. Středočeská opozice: Kauza se přenese na národní úroveň Podle středočeské krajské opozice, která nesouhlasila s vyjmutím Čapího hnízda z dotačního programu EU, se v případě jeho vyjmutí kauza přenese na národní úroveň a mohla by tak být zametena pod koberec. „Hlasoval jsem, aby částka pro farmu Čapí hnízdo nebyla vyjmuta z programu evropského financování, čili aby i nadále bylo konečné rozhodnutí na Evropské komisi. Obávám se, že pokud by se dotace řešila v Česku, byla by zametena pod koberec,“ vysvětloval jeden z členů výboru Michael Pánek (ODS). „Rozhodnutím o nevyjmutí dotace znamená, že je na ni stále pohlíženo jako na evropskou dotaci a pokud by to tak zůstalo, tak by se tím musely zabývat evropské orgány, což je pro nás záruka nestranného rozhodování,“ doplnil Jan Jakob (TOP 09), další zastupitel, který pro vyjmutí ruku nezvedl. Naproti tomu středočeská hejtmanka a předsedkyně výboru Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) či její straniční kolegové vyslyšela doporučení ministerstva či Evropské komise a hlasovala pro vyjmutí dotace pro farmu Čapí hnízdo. Podle členů výboru středočeského ROPu za ANO mělo jít o technické uzavření programu. Náměstek pro finance a člen výboru za ANO Gabriel Kovács namítl, že trestní řízení by se tím nezastavilo.

„Když vyjmeme projekt, tak se z evropské části této dotace stane dotace národní. Chápu, že EU i OLAF nám doporučují vyjmout projekt, protože shledaly zásadní pochybení a nechtěly s tím mít nic společného,“ uvedl člen výboru Jan Jakob (TOP 09). Poukázal na to, že pro EU by to byla uzavřená záležitost a věc by se řešila na národní úrovni. Podle opozice hrozí, že projekt zaplatí lidé z daní. „Vzhledem ke složení vlády bez důvěry mám obavu, že by to bylo zameteno pod koberec,“ dodal Jakob. To Ministerstvo financí odmítlo. „Proces případného vymáhání poskytnuté dotace od příjemce probíhá na národní úrovni bez ohledu na potenciální vyjmutí nebo nevyjmutí z evropského financování,“ uvedl úřad.

Pokud by se prokázalo, že dotace byla přidělena neprávem, poskytovatel by měl prostředky vymáhat po příjemci. V případě Čapího hnízda ale původní firma již neexistuje. Ředitel úřadu ROP Střední Čechy Kamil Munia při jednání zopakoval, že když bude dotace na farmu Čapí hnízdo – ač u ní panují pochybnosti - vyjmuta, Česko o žádné peníze nepřijde. „Vložili jsme totiž do programu více národních peněz, než byla naše povinnost. Čili nedojde k fyzickému vrácení,“ uvedl.