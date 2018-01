Na Trutnovsku mohli voliči, kteří přišli odjinud, podvádět. A hlasovat pro prezidenta i senátora

Ten, kdo přišel z jiného regionu, směl po prokázání se voličským průkazem hlasovat jen jedním lístkem v prezidentské volbě. Pokud by si však někde sehnal hlasovací lístek pro konkrétního senátora, mohl jej teoreticky přibalit do obálky k prezidentskému – a nikdo by to nezjistil.

Vhozením obálky s tímto obsahem by sice došlo k trestnému činu maření voleb, ale jak poznamenala členka okrskové volební komise ve Dvoře Králové nad Labem Michaela Sedláková, „není v naší moci, abychom tomuto předešli“. Komise nemá možnost falešný hlas rozpoznat a musela by ho započítat.