ON-LINE: Babiš s Faltýnkem požádají výbor o vydání kvůli Čapímu hnízdu. Odpoledne hlasuje sněmovna o důvěře vládě

Znovu také ostře zkritizoval zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), která se týká Čapího hnízda. Prohlásil, že se v ní nepíše o tom, že by byl spáchán podvod. Tvrdí také, že se zpráva jeho a Faltýnka vůbec netýká. „Nikdo nic neukradl, nebyla žádná korupce,“ řekl Babiš. Ve zprávě OLAF je přitom uvedeno, že při žádosti o dotaci byly podány nepravdivé a neúplné informace. Postup farmy při žádosti o dotaci by tak mohl být jako podvod hodnocen.

Kritika dalších členů výboru: Policejní žádost tu leží už měsíce

„Myslím, že to je správný postup ve špatný čas. Žádost přišla v listopadu, tak nevím, proč jsme museli čekat dva měsíce,“ řekl novinářům člen výboru a místopředseda Pirátů Jakub Michálek. Rozhodnutí Babiše kvitovali i poslanec ODS Marek Benda, lidovec Marek Výborný a předseda hnutí STAN Petr Gazdík.

„Oceňuji, že se pan Babiš chce nechat vydat. Doufám jenom pevně, že to není předem domluveno s poslanci SPD, že je zase nevydají oni, to by byla šaškárna na občany,“ uvedl Gazdík při příchodu na výbor. Zopakoval, že kauza je podivná a všichni by měli mít právo se obhájit před nezávislým soudem.

Na rozdíl od Babiše rozumí tomu, že ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO) odmítl před jednáním zbavit mlčenlivosti bývalého detektiva Jiřího Komárka. Zvát k výslechu člověka, který podle soudu porušil svoje povinnosti, když obvinil policejního prezidenta z úniku informací, by podle něj bylo bláznovství. „Jsem rád, že náš ministr vnitra není blázen,“ uvedl.

Komárkovo angažmá s otazníkem. Ministr ho nezbavil mlčenlivosti