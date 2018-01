Rodí se plány boje o Hrad. Ve hře jsou hned čtyři televizní debaty

Podpora mimo limit

Případná podpora od Horáčka, Hilšera i jiných by se přitom do padesátimilionového limitu neměla započítávat. „Podle volebního zákona končí volební kampaň až celkovým vyhlášením výsledků voleb – to znamená až výsledku po druhém kole voleb,“ upozorňuje Jan Outlý z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

„Kandidáti, kteří neuspěli v prvním kole, tak stále jsou v režimu kampaně, mají svůj čtyřicetimilionový limit a mohou s ním disponovat. Mohou se vyjadřovat ve prospěch nebo neprospěch kandidátů, kteří postoupili do druhého kola,“ dodal.

Lístky už se tisknou

Druhé kolo voleb se koná 26. a 27. ledna, na rozdíl od kola prvního voliči nedostanou lístky do schránek, ale až ve volebních místnostech. Břeclavská tiskárna Moraviapress jich už v těchto hodinách tiskne přes deset milionů, a přestože se druhé kolo týká jen dvou kandidátů, rotačkami běží kompletní sada všech devíti hradních uchazečů.

Vyplývá to ze smlouvy s vnitrem; tisk více kandidátů myslí na případ, kdyby se stalo cokoliv, co by mělo za následek změnu kandidátů. „Může to být úmrtí, rozhodnutí soudu či vyšší moc,“ uvedl generální ředitel tiskárny Jiří Myšík. Na tisk pro druhé kolo se spotřebuje zhruba 160 tun papíru. Na úřadech musí být lístky rozvezeny nejpozději do 23. ledna.