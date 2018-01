Zachraňovali jsme se navzájem, popsali cestující tragickou havárii autobusu. Zastávají se řidiče

Většina z pětačtyřiceti zraněných už je v domácím ošetřování. V pražských nemocnicích po páteční nehodě linkového autobusu u Horoměřic nedaleko Prahy stále zůstává patnáct cestujících. V pondělí z motolské nemocnice lékaři propustili dvě děti, další čtyři jsou stále hospitalizované.

V nemocnici je i Věra Brzičová. Seděla ve druhé řadě za řidičem a museli ji vyprostit hasiči. Má zlomeninu bérce, otřes a modřiny. Co se přesně stalo, neví.

„Vždycky si v autobuse čtu, v tu chvíli přišla zvláštní rána, myslela jsem si, že autobusu praskla guma, protože to už se párkrát stalo, když jsme jeli autobusem. Pak ale přišel divný rámus, skřípění plechů, to byla hrozná chvilka. A pak jsem se probrala,“ uvedla Brzičová.

„Jsem ráda, že jsem naživu, protože jsem si myslela, že nemám ani nohy, nemohla jsem je vytáhnout. Byla jsem tam zapasovaná a sama a měla jsem strach, že už mi nikdo nepomůže,“ vypověděla žena, která pracuje jako staniční sestra na traumatologickém oddělení a stará se i o účastníky dopravních nehod. Za víc než třicet let nebyla Věra Brzičová jediný den v neschopnosti. Až teď – po nehodě autobusu.

Cestující si po nehodě pomáhali

Zpočátku byl podle Brzičové na místě nehody zmatek. Kromě policistů, hasičů a záchranářů si pomáhali i cestující navzájem.

„Začali jsme rozbíjet okýnka. Já jsem vytahovala jednu paní a přišel za mnou pán a říkal, vy ji neunesete, já ji vezmu,“ vypověděla i Julie Ondračková, studentka, která byla další z cestujících.

Ani ona si z průběhu nehody příliš nepamatuje. „Pan řidič začal prvně troubit a brzdit, pak přišel první náraz. To jsem si stihla zhruba uvědomit, co se děje, že jsme narazili, a pak přišel druhý náraz, do stromu,“ vypověděla Ondračková.

Někteří zranění kvůli zdravotnímu stavu zatím stále nemohou vypovídat. Vyšetřování bude ještě pokračovat několik měsíců.