Alexandr Novák dál hraje o miliony v obřím projektu větrných elektráren na Chomutovsku

16. července 2012 – Krajský soud v Ústí nad Labem zpřísnil Novákovi trest; místo dvou let podmíněně mu uložil nepodmíněný čtyřletý trest. Zároveň potvrdil pětimilionovou pokutu a pětiletý zákaz činnosti veřejné osoby. Soud rovněž zrušil rozsudek nad Schmellem, jenž byl prohlášen za mrtvého.

2. dubna 2013 – Nováka zadržela policie a převezla ho do vazební věznice v Praze na Pankráci. Novák si trest následně odpykával ve věznici v Teplicích, později byl přeložen do Litoměřic a koncem roku 2014 do Všehrd na Chomutovsku.