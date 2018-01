Výstraha meteorologů: Severem Čech se prožene velmi silný vítr

„V průběhu nočních hodin můžeme očekávat, že by vítr měl postupně začít zesilovat a během noci se objeví nárazy dosahující v nižších polohách až 70 kilometrů za hodinu a na hřebenech hor na severu to bude až 110 kilometrů za hodinu,“ varuje meteorolog ČT Pavel Borovička.

V krajích Pardubickém, Královéhradeckém, Ústeckém a zbývajících okresech Libereckého kraje se ve stejných časech předpokládá silný vítr s nízkým stupněm nebezpečí. V Olomouckém a Moravskoslezském kraji bude foukat až do úterního večera.

Výstraha před velmi silným větrem s vysokým stupněm nebezpečí platí pouze pro okres Liberec od pondělních 19 hodin do úterního poledne.

Ve všech těchto krajích se mohou kvůli větru a sněžení tvořit od brzkého rána sněhové jazyky. Řidiči by měli sledovat dopravní zpravodajství a při řízení jet maximálně opatrně. Lidé by také měli kvůli větru zabezpečit volně položené předměty, turisté by se neměli vydávat na túry po hřebenech.