Čoraz viac! Předseda sněmovny chce posílení slovenštiny v českých médiích

„Minulý týden jsem všem předsedům poslaneckých klubů předal na grémiu svůj dopis, že bych rád zřídil pracovní skupinu, která by se věnovala jednacímu řádu. Dva nejmenší kluby mají 13 poslanců. Ale dva kluby v řadě případů mohou vetovat například zařazení nového bodu, jednání o třetím čtení. Mělo by se trošku vyvážit to veto, například veto tří klubů místo dvou klubů,“ řekl Vondráček.

Česko-slovenská prezidentská paralela

Vondráček se setkal také se slovenským prezidentem Andrejem Kiskou a premiérem Ficem. Oba vrcholní politici se podle Vondráčka zajímali o české prezidentské volby i o hlasování sněmovny o důvěře nové vládě premiéra Andreje Babiše.