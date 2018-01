Soud v Liberci rozplétá korupční kauzu exředitele nemocnice Nečesaného a jeho manželky

Jako první měla v pondělí před soudem vypovídat žena exředitele liberecké nemocnice Šárka Nečesaná, která ale s odkazem na svůj zdravotní stav vypovídat odmítla. Nevypovídala ani na policii.

Státní zástupce Lukáš Otipka při čtení obžaloby uvedl, že Nečesaný vybraným firmám mezi roky 2007 až 2010 umožnil za úplatky s libereckou nemocnicí obchodovat, případně zajistil, aby firmy dodávaly zboží ve výrazně větším obratu. Státní zástupce zmínil čtyři firmy.

Nečesaný v pondělí před soudem odmítl, že by jakékoliv úplatky pobíral. Také uvedl, že na uzavírání zakázek neměl žádný vliv. Vyhodnocení a výběr prováděl někdo jiný a on jako ředitel podle jeho slov jen podepisoval smlouvy.

Bývalý šéf nemocnice v Liberci také v pondělí u soudu argumentoval analýzami nemocnice, které porovnávaly ceny od všech dodavatelů. „Vylučují jakoukoliv míru nevýhodnosti,“ uvedl Nečesaný.

Nemocnice podle něj dostávala do skladů zboží od 82 firem. A odmítl i to, že by se čehokoliv nezákonného dopouštěla jeho manželka. Nečesaný v pondělí vypovídal šest hodin, na otázky soudců a žalobce bude odpovídat ve čtvrtek, kdy líčení pokračuje.

„Ve svém dlouhém vyjádření na obžalobu jsem se snažil vyvrátit všechny věci, které se v dokumentu píší a zároveň se ubezpečil v tom, že ve spisu, potažmo v obžalobě, není žádný důkaz o tom, že by se stalo nějaké protiprávní jednání,“ řekl Nečesaný po jednání.

Žaloba: Úplatky schovali do firmy psané na manželku

Peníze firmy neposílaly řediteli přímo, ale podle obžaloby si objednávaly poradenské služby u společnosti Sarmed, kterou založila v roce 2009 Nečesaného manželka Šárka. Státní zástupce považuje spolupráci za fiktivní. I proto je Nečesaná mezi obžalovanými. Za legalizaci výnosů z trestné činnosti jí hrozí tři až osm let vězení.

Nečesaný v pondělí před soudem uvedl, že poradenské a další služby poskytoval zdravotním firmám několik let před nástupem do liberecké nemocnice jako fyzická osoba. Jako ředitel nemocnice se nemohl této činnosti věnovat naplno a šlo o přechodné období, než si zdravotnické firmy zajistí jiné odborníky. Na svoji manželku prý nechal společnost Sarmed zapsat kvůli uzavřené konkurenční doložce.

Tržby firmy Sarmed z poradenství a dalších služeb podle něj nebyly nijak neobvyklé. Argumentoval svými ročními příjmy z této činnosti v předchozích letech, pohybovaly se podle něj od 6,5 do 9,5 milionu korun.

Stopy končí v mlze

Policie ve většině případů nezjistila, kdo úplatky předával. „Důvod je jednoduchý. Dvě z těchto firem jsou natolik velké, natolik mají složitou organizační strukturu, že se policejním organům přes veškerou snahu nepodařilo zjistit, která z konkrétních osob v dané firmě dojednávala spolupráci s firmou Sarmed,“ uvedl Otipka.

Nepodařilo se to zjistit ani u třetí firmy, kde navíc osoba, jež měla mít u sebe účetní doklady, spáchala sebevraždu.

Ze zástupců zdravotních firem je mezi obžalovanými jen Tomáš Macháček z firmy MedicCor. Za podplácení mu hrozí rok až šest let. Podle obžaloby měla tato společnost na úplatky pro Nečesaného vydat 870 tisíc korun.

Syn Nečesaných čelil obvinění z pokusu o vraždu, soud ho osvobodil pro nedostatek důkazů

Tahanicím před soudem přitom nečelí jen Luďěk Nečesaný se svou ženou, ale i jejich syn Lukáš. Toho v listopadu loňského roku krajský soud v Hradci Králové zprostil obžaloby z pokusu vraždy kadeřnice v Hořicích na Jičínsku. Původně byl přitom odsouzen k šestnácti letům vězení.